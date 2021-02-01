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ثقافة

أمير الجيوش.. حكاية شارع أنقذ صاحبه مصر من كوارث خطيرة وسكنه البائعون بعد إن كان لـ الوجهاء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:11 م
صدى البلد
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طارق موسى

هل خطر ببالك فى يوم من الأيام وأنت تمر من شارع أمير الجيوش الشهير بالقاهرة الفاطمية  أو أحد الشوارع القريبة منه أن تسأل نفسك عن سر تسمية هذا الشارع  بهذا الاسم، صدى البلد يقدم لك مزيدا من المعلومات عن شارع أمير الجيوش فى التقرير التالى لتوضيح أسباب تسمية هذا الشارع ، ومن هو أمير الجيوش الذى نسب الشارع له.

 

يقع شارع أمير الجيوش فى الجزء الجنوبى الغربى من القاهرة الفاطمية، يبدأ من ميدان باب الشعرية وينتهى فى شارع المعز لدين الله الفاطمي، بالقرب من باب الفتوح، ونشاطه الأبرز هو تجارة الأواني المعدنية والبلاستيكية، حيث تنتشر به ورش  تصنيع الأواني ومحال بيعها، وأشهرها قدر الفول وخزانات الماء والأكواب المعدنية والبلاستيكية، وسكانه الحاليون في الغالب من المشتغلين في صناعة وتوزيع الأواني، أما سكان شارع أمير الجيوش القدامى فقد كانوا من وجهاء القوم على المستوى السياسي أو العسكري أو الديني.

 

وأمير الجيوش هو المؤسس الثانى للعاصمة والذى جعل منها مدينة بالمعنى الحرفى للكلمة، وهو القائد بدر الجمالى الذى بمجرد دخوله مصر عام 1074 نجح فى إنقاذ الدولة الفاطمية من كارثتين أولهما المجاعة التى أكلت الأخضر واليابس طوال سبع سنوات، وثانيهما استفحال نفوذ الأتراك والأحباش الذين استغلوا ضعف الخليفة الفاطمى، فقد استطاع بدر الدين الجمالي التخلص من قادة الفتنة ودعاة الثورة، وبدأ في إعادة النظام إلي القاهرة وفرض الأمن والسكينة في ربوعها، وامتدت يده إلي بقية أقاليم مصر، فأعاد إليها الهدوء والاستقرار، وضرب علي يد العابثين والخارجين، وبسط نفوذ الخليفة في جميع أرجاء البلاد.

 

ويتميز شارع أمير الجيوش بتنوع مظاهر الحياة فيه، ويستمد عبقه التاريخي من تصميمات بعض مبانيه علي الطرازين المملوكي والفاطمي، والتى يرجع تاريخ إنشائها لأكثر من ٢٠٠ سنة، ورغم قدمها فإن عائلات مازالت تقطنها، توارثت تأجيرها بعقود إيجار بعضها لا يتجاوز جنيها واحدا للمنزل المكون من طابقين.

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