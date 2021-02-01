بإطلالة كاجوال.. أحدث ظهور لـ هدى المفتي

وظهرت هدي المفتي في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جاكت جلد، وشعرها الأسود المنسدل علي الأكتاف ومكياج كثيف، أبرز ملامح الجميلة.

وشاركت هدى المفتى فى مسلسل "فالنتينو" مع النجم عادل إمام.





مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎



