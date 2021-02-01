لأول مرة.. طلاب جامعة القاهرة يختارون طريقة خوض الامتحانات

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الاهتمام الاساسي خلال الاجتماع الشهري للجامعة والذي عقد في صباح اليوم، الاثنين، مرتبط بامتحانات الكليات، معقبا: "ده سؤال كل بيت مصري، ومتى واين وكيف، وما هي الضمانات لسلامة صحة ابنائهم"، لافتا الي انه تم الاتفاق على ان تبدأ الامتحانات بعد يوم 20 فبراير للكليات المختلفة.





وتابع الدكتور محمود علم الدين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن شكل الامتحان سيترك لكل كلية في انها ستتيح لها ان تتطبق ما تراه مناسبا لامكانتها وخبراتها وتجاربها، منوها انه لاول مرة ستعطى الفرصة في تلك المرة للطلاب في ان يخضعوا للامتحان سواء اونلاين او في الجامعة.





واوضح ان التغيير الوحيد في الامتحانات عن الاعوام السابقة، هو الاتجاه الي الامتحانات الاونلاين والذي يطبق من خلال منصة جامعة القاهرة الذكية، مشيرا الي انه اتفق هذا العام انه تطبق الامتحانات القدرية في بعض الكليات، ونظام الامتحان "الاونلاين" في كليات اخرى، ونظام هجين يجمع بين طريقتين الامتحانات.





وأكدت الجامعة ، على استمرارها في اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، بما تشمل الكواشف الحرارية وسيارات الإسعاف، وتقليل عدد الطلاب واتباع التباعد الاجتماعي وغيرها من الامور للسلامة العامة.