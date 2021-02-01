محافظ مطروح يفتتح تطوير مجلس العمد والمشايخ

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ مطروح بحضور الشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد فؤاد القمحاوى قائد مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومسئولى شئون القبائل وعمد ومشايخ مطروح.









وجه العمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه لتطوير المجلس وجهود تنمية المحافظة والتواصل الدائم مع اهالى مطروح.

كما أهدى العمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، درع المجلس لمحافظ مطروح ، تقديرا لدوره في دعم مجلس العمد ، كما اهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح تقدير لدور المجلس الفاعل وجهوده في تحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمجتمع المطروحى.





وهنأ محافظ مطروح عمد ومشايخ المحافظة ، على إفتتاح المبنى الجديد لمجلس عمد ومشايخ مطروح ككيان وطنى وإجتماعى يُجله ويحترمه جميع أبناء المحافظة.. كبيت كبار العائلة المطروحية، مششيدا بدورهم الوطنى كحماة البوابة الغربية لمصر وتعاونهم مع قواتنا المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية فى تأمين حدود مصر الغربية، وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية فى دعم خطوات التنمية بالمحافظة على قلب رجل واحد في نموذجٍ للوطنية الحقيقية.





وأكد محافظ مطروح ، أن ذلك الدور ساعد كثيرًا فى خطوات التنمية وحل مشكلات أهالى المحافظة وصولًا إلى أقصى التجمعات والعمل على الإسراع فى تلبية مطالبهم، واحتياجاتهم والحفاظ على الصالح العام، وعدم الإضرار بأى مواطن، بل والدفاع عن أبناء مطروح فى كافة المواقف والسعى إلى تحقيق آفاق أوسع من التنمية والإستقرار.





وأشار محافظ مطروح، إلى انه خلال العام الماضى على الرغم مما عاناه العالم أجمع من توقف للأعمال نظرًا لجائحة كورونا، إلا أنه لم يوقف حركة التنمية والبناء والحرص على توفير و استكمال الحياة الكريمة،سواء من البنية التحتية من شبكات صرف صحى وطرق وكهرباء وغيرها لوصولها إلى أقصى النجوع فى الصحراء ،والعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم وإعطاء الأولوية للخدمات الإنسانية كأهم الأولويات لبناء الانسان المصرى وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة في عدة مجالات خدمية لأهالى مطروح ، والسعى إلى حلول لما يؤرق أبناء مطروح ومنها مقترح التقنين والتصالح المزدوج .





وأوضح أنه تم الإسراع في إنهاء تطوير مستشفيات السلوم وبرانى ، وتمهيد الطرق ، وانهاء المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح واستكمال الاعمال بباقى المدن ، وبحث مزيد من سبل تنمية الثروة الزراعية والمراعى سواء من خلال مشروعات إيفاد ومشروع 5 الآف فدان لإقامة مشروع تنمية للثروة الحيوانية وكذلك استمرار دعم المزارعين والمربين ، و الإسراع في حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة بالتعاون مع وزارة الرى .