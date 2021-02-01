معيط يكشف حقيقة صرف مكافآت للقائمين على الحملة الاعلانية للتأمين الصحي الشامل

نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يكون قد تم صرف أي مبالغ مخصصة لبرنامج التأمين الصحي الشامل على الحملة الإعلانية والإعلامية المصاحبة للمشروع، مؤكدا أن هذه الحملات لم يكن للوزارة أي تدخل فيها.





وقال معيط خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، إن البرنامج لم يشتمل على هيئة الإسعاف المصرية نظرا لأنها هيئة مستقلة، ويمكن أن يتم تطورها والتنسيق مع برنامج التأمين الصحي الشامل عبر موازنة الدولة وليس البرنامج، مؤكدا دعمه الكامل للهيئة التأمين الصحي وهناك مشكلات تم حلها بالفعل خلال المرحلة السابقة.





وأشار وزير المالية ، إلى أن مصر من أوائل الدول التي طبقت التأمين الصحي عام 64 ولكن التأمين لم يستطع الاستمرار في تطبيقه خلال السنوات الأخيرة الماضية.