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أخبار العالم

بيان عاجل لـ رئاسة لبنان بشأن حقيقة تعطيل عون تشكيل الحكومة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:59 م
الرئيس اللبناني مشال
الرئيس اللبناني مشال عون
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شيماء مصطفى
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، بيانًا يتحدث فيه عن حقيقة تعطيل الرئيس ميشال عون تشكيل الحكومة.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال المكتب إن أوساط سياسية وإعلامية تصر على الترويج بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة، ما أدى إلى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد عدم صحة مثل هذه الإدعاءات والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، تجدد الرئاسة قولها إن عون لم يطالب مطلقا بالثلث المعطل، وهو حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظًا على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية.

ولا يزال ملف تشكيل الحكومة في لبنان صعبًا ومعقدًا، وذلك عقب خلافات رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، برغم دخول عدد من الوسطاء لحل الأزمة، إلا أنها أصبحت تستعصي على الجميع في ظل أزمة التظاهرات الأخيرة التي خرجت في طرابلس تندد بالجوع والحال السيئة التي وصل إليه لبنان.

وأكدت مصادر دبلوماسية، ضرورة عدم إضاعة لبنان فرصة تشكيل الحكومة في هذا التوقيت، خاصة خلال توقف الانهيار والاستفادة من الأجواء الدولية والإقليمية الآنية.

وقالت المصادر الدبلوماسية لصحيفة "الديار" اللبنانية، إن الولايات المتحدة مهتمة بترتيب الداخل الأمريكي، ولاحقا ستقارب الأزمات الإقليمية. 

وكشفت المصادر أنه على الأرجح في الصيف ستحصل تجاذبات اقليمية دولية قد يتأثر بها لبنان سلبا والتي من شأنها أن ترهق الدولة أكثر مما هي عليه.
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