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بعد دخوله فى غيبوبة.. أصدقاء فنان تشكيلي يحققون أمنيته بإقامة معرض للوحاته

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قرر أصدقاء فنان تشكيلي "في غيبوبة تامة" مصاب بالسرطان بالمخ، تحقيق حلمه في إقامة معرض لأعماله، حيث اصيب الفنان التشكيلى مصطفى الصباغ بسرطان فى المخ مما ادخله فى غيبوبة منذ عام مضى.

وقال محمد الصباغ شقيق الفنان التشكيلى، خلال لقاء ببرنامج " السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية " dmc"،  ان شقيقه قبل دخوله للغيبوبة  كان مقررا أن يعرض لوحاته وفنه، مؤكدًا أن حلمه كان عرض أعماله الفنية فى معرض لكى يراها الجميع.

وتابعت والدة الفنان التشكيلى: ابنى فنان من وهو صغير وبدأ الرسم وهو صغير وتفرغ للفن وكان متميز جدًا، واكتشفنا وجود ورم فى المخ خطير من سنة وفجأة دخل فى غيبوبة خلال فترة عمله ورسمه للوحاته.

وأوضحت ان الفنان التشكيلى كان قبل دخوله فى الغيبوبة يرسم دون أن يرى حيث ان الورم ضغط على الشبكية وافقده بصره، وكان يقول انه يصور باحساسه فقط.
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