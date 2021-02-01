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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد.. رفع القمامة بشارع شركة الفورميكا في الإسكندرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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منار نور
استجابة لما نشر بخدمة بين الناس فى موقع  "صدى البلد الإخبارى" قامت إدارة الرقابة والرصد البيئى برفع القمامة بشارع شركة الفورميكا في الإسكندرية. 

وأوضحت أن القمامة والمخلفات المتواجدة داخل المصرف خارج الاختصاص .

جاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة  فى موقع صدى البلد تحت عنوان  شارع شركة الفورميكا في الإسكندرية يستغيثون من انتشار أكوام القمامة".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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