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محافظات

متابعات مستمرة.. شاهد | محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:41 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بتفقد مركزي كفر الزيات وطنطا، حيث بدأت الجولة بتفقد الشوارع التي سيتم رصفها ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة كفر الزيات، كما تابع رفع الإشغالات من الشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية. 

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كما تفقد محافظ الغربية، آخر مراحل التطوير بمشروع محطة البيض بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، والتي تحتوي على ٨ عنابر (٢ لتربية الأمهات و٦ للفراخ البياض)، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، ثم اتجه المحافظ لتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، أعمال التطوير بميدان المحطة، السيد البدوي وأعمال تطوير الكورنيش في مرحلته الثالثة بمدينة طنطا. 

وأكد الدكتور رحمي أنه يتابع تطور كل المشروعات بالمحافظة بشكل يومي من خلال الجولات المستمرة للتأكد من الالتزام بكل المعايير المتفق عليها مع الشركات في التنفيذ وأن الانتهاء من المشاريع سوف يكون في الميعاد المحدد مسبقًا. 

وخلال الجولة وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المحال التجارية بشارع عمر زعفان بطنطا لتعديه على حرم الطريق العام بشكل أدى إلى غلق الطريق. 

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، المهندس حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.
متابعات مستمرة.. شاهد | محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا
متابعات مستمرة.. شاهد | محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا
متابعات مستمرة.. شاهد | محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا
متابعات مستمرة.. شاهد | محافظ الغربية يتفقد مدينتي كفر الزيات وطنطا
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