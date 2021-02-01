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محافظات

اجتماع للجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة في سيناء

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:27 م
اجتماع للجنة إدارة
اجتماع للجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة
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احمد صالح

عقدت لجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة،اجتماعا برئاسة العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء.


وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، وبحضور مديري الشئون القانونية والمالية وأملاك الدولة والمعلومات وعدد من الإدارات المعنية.


واستعرض الغندور، خلال الاجتماع، الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء لتنفيذ المرحلة الثانية من التحول الرقمي لإدارة أصول الدولة من خلال استخدام التطبيق اللوحي، وتوفير متطلبات تشغيل المنظومة.


أشار الغندور، إلى أن الغرض من المنظومة الالكترونية لإدارة أصول الدولة هو الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة وترشيد الأصول والتحول الرقمي وتكاملها مع قواعد البيانات وأحكام السيطرة عليها من التعديات والتسعير العادل ورفع كفاءة تحصيل مقابل استغلال تلك الأصول.


وجه الغندور بتوحيد بنود عقود استغلال أصول الدولة بشمال سيناء وميكنتها، سواء كانت عقود حق انتفاع أو استغلال أو تأجير أو استثمار.. مشيرًا إلى أن معظم العقود المبرمة لاستغلال أصول الدولة حق انتفاع.


حيث تتجه شمال سيناء إلى التحول الرقمي، حيث سيتم ربط جميع المصالح الحكومية بالشبكة، وربط كل الجهات الحكومية مع شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بما يضمن تيسير تواصل المصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والخاص إلى جانب تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المتميزة.


وقد وقعت محافظة شمال سيناء، بروتوكول مع وزارة الاتصالات، وذلك لتفعيل منظومة التحول الرقمي "المنظومة الإلكترونية" والميكنة لجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية في المحافظة.


وكان محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة قد أعلن أنه سيتم تطوير الاتصالات ودعم خدمات الإنترنت وربط جميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وغيرها من المرافق بخدمات الإنترنت لتيسير الاتصالات والحصول على الخدمات بأقصى سرعة، خلال ٣ أشهر.


وأكد المحافظ، ربط جميع المدارس والمراكز التكنولوجية بالأحياء ومجالس المدن على مستوى المحافظة بالتحول الرقمي، لاعتماد العملية التعليمية على شبكة الإنترنت، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين بالأحياء والمدن.


ومن جانبه أكد المهندس ممدوح فارس مدير مشروع التحول الرقمي بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، علي أنه سيتم تفعيل الخدمة في المصالح الحكومية ومرافق الخدمات  إلي جانب المدارس والكليات بإجمالي 563 نقطة تم تنفيذ 235 نقطة منها على مستوى المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 42%، وأنه سيتم تنفيذ باقي النقاط خلال الفترة المقبلة.


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