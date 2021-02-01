بسبب كورونا.. عضو مجلس نقابة أطباء كفر الشيخ يلحق بوالديه بعد أسبوعين من وفاتهما

خيمت الأحزان على الأطباء والعاملين بالقطاع الطبي في محافظة كفر الشيخ ، اليوم، الإثنين، حزنًا على وفاة الدكتور محمد كمال رزق، عضو مجلس نقابة الأطباء بالمحافظة، ونائب مدير مستشفى الصدر، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته مع فيروس كورونا المستجد.





أصيب الدكتور محمد كمال رزق ، بصدمة شديدة وفاجعة مدوية، أثناء رحلة علاجه من كورونا، بعد أن فقد والده الحنون، يوم 16 يناير الماضي، وأيضًا رحلت والدته، مصدر قوته وسعادته، قبل 5 أيام، ليلحق بهما هو الآخر، فجر اليوم، بسبب فيروس كورونا.





وكتب «رزق»، الجمعة الماضية، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، «اللهم في هذه الجمعة المباركة اغفر لوالدي وأسكنهما فسيح جناتك بغير عذاب ولا سابقة حساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا».





وأضاف،« فقد أدا الأمانة وأحسنا الرسالة وكانا فينا من الناصحين الآمنين.. اللهم عاملهم بما أنت أهله.. وصلِ الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. اللهم آمين».



