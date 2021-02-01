اخبار التوك شو.. تطورات عن امتحانات الجامعات.. والأرصاد تحذر من الطقس.. وطبيب يكشف عن فيروس نيباه في مصر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ، نرصد ابرزها خلال التقرير الآتي:





قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الاهتمام الأساسي خلال الاجتماع الشهري للجامعة والذي عقد في صباح اليوم، الاثنين، مرتبط بامتحانات الكليات، معقبا: "ده سؤال كل بيت مصري، ومتى وأين وكيف، وما هي الضمانات لسلامة صحة أبنائهم"، لافتا الي انه تم الاتفاق على ان تبدأ الامتحانات بعد يوم 20 فبراير للكليات المختلفة.





وتابع الدكتور محمود علم الدين، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، أن شكل الامتحان سيترك لكل كلية في انها ستتيح لها ان تتطبق ما تراه مناسبا لامكانتها وخبراتها وتجاربها، منوها انه لأول مرة ستعطى الفرصة في تلك المرة للطلاب في ان يخضعوا للامتحان سواء اونلاين او في الجامعة.





قال عادل عايش، رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، إنه بناء على تنفيذ قرارات رئيس الهيئة القومية للبريد، بدأ اليوم صرف معاشات شهر فبراير 2021 وذلك على مستوى مكاتب بريد الجمهورية، وذلك وسط مجموعة من الاجراءات الاحترازية واهمها ارتداء الكمامات لكافة العاملين والزام كافة العملاء بارتداء الكمامات، الي جانب كافة المطهرات والمعقمات اللازمة وتوفير مسافات صحية وامنة خارج وداخل المكاتب.





وتابع عادل عايش، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، ان الهيئة تحرص على ملء كل ماكينات الصرف لتكون وسيلة اخرى متاحة للعملاء، لافتا الي ان الاجراءات الاستباقية لهيئة البريد والتي تتبع منذ تفشي فيروس كورونا فيتم تقسيم أصحاب المعاشات لشرائح، لتجنب الازدحام والتكدس، وتصرف الشريحة الاولى معاشاها يومي 1 و2 فبراير، وهي الشريحة التي تقع في اقل من 1000 جنيه.





كد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، أننا ما زلنا فى فصل الشتاء ومن المستحيل تخفيف الملابس الان، مشيرا إلى أن هناك موجة من إرتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية قادمة من الصحراء الغربية.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن تلك الرياح تعمل على إرتفاع درجات الحرارة خلال فترات الصباح مع سطوع أشعة الشمس، موضحا أن فرص تكون السحب فى تلك الفترة تنعدم، حيث أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بأربع أو خمس درجات.





وتابع أن الطقس دافئ خلال فترات النهار وبارد خلال فترات الليل، لافتا إلى أنه يجب الإستمرار فى إرتداء الملابس الشتوية خلال تلك الفترة، حيث ان فترة استمرار ارتفاع درجات الحرارة مستمرة حتى يوم الأربعاء، والخميس ستبدأ في الانخفاض مرة أخرى من خمس إلى ست درجات مئوية.





قال الدكتور عادل البكساوي،مستشار وزير التضامن للمعارض، إن معرض "ديارنا " لا يقام للمرة الأولى في محافظة الأقصر، لافتا إلى أن المعرض عمره 6 سنوات، ويهدف للترويج لمنتجات الأسر المنتجة المرتبطة بالمنتجات التراثية .





وأشار الدكتور عادل البكساوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، والمذاع على فضائية القناة الأولى،إلى أن المعرض يتواصل مع كافة الجهات المهتمة بالشغل اليدوي ، سواء المجتمع المدني أو ورش بعض الأسر.





وأشار إلى أن حجم المبيعات للمعرض حتى الآن يقدر بنحو 250 ألف جنيه خلال 3 أيام، على الرغم من أزمة كورونا،وفي السنوات الماضية كان يصل لأكثر من ذلك .





قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن فيروس نيباه حتى الان لم يظهر في مصر وهذا لطمآنة الشعب المصري، مؤكدا ان فيروس نيباه أيضا لم ينتشر او يسجل حالات في العالم، فهو موجود فقط في منطقة شرق اسيا، ومنها ماليزيا وبعض الدول الاخرى.









لافتا الي ان عدد الحالات حتى الان محدود ولم يسجل مؤشرات عالية، ولم يتحول الي وباء، بالاضافة الي ان الفيروس موجود من فترة سابقة وليس بجديد.





وتابع هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان مثل تلك الفيروسات موجودة دائما ولكن بشكل موسمي مثل الانفلونزا وسرس وغيرها من الفيروسات، مشيرا الي ان هذه الحالة من القلق من فيروس نيباه اثيرت بسبب احدى الصحف الانجليزية "لانها نشرت الخبر وقلبت الدنيا"، ولكن لم تصدر حتى الان منظمة الصحة العالمية اي معلومات عن وباء جديد في الصين او اسيا.





قال دكتور رامى الناظر ، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ، إن جمعية الهلال الاحمر المصرى هي جمعية وطنية تعمل فى مجال إدارة الأزمات والكوارث .





وأضاف الناظر ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن جمعية الهلال الأحمر يعد من أقدم الجمعيات فى مصر والشرق الاوسط التى تعمل فى هذا المجال .





وأشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى ، إلى أن جمعية الهلال الاحمر تصنيفها جهاز مساند للسلطات العامة وتعمل من خلال 27 فرع ولها أكثر من 30 ألف متطوع لان العمل التطوعى هو أساس عمل الهلال الأحمر التطوعي .





قال النائب محمد اسماعيل ، عضو مجلس النواب ، إن بيان وزير البترول ، الدكتور طارق الملا ، تناول الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية .





وكشف النائب محمد اسماعيل ، خلال تصريح خاص لـ القناة الأولى ، أن الدولة تضع تشريعاتها الجديدة ، فيما يرتبط بالتعدين ، والاكتشافات الجديدة من المواد البترولية.





قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،إن عدد الممولين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلين وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى 2013/2018، بلغ نحو مليون و900 ألف ممول غير مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولذلك أصدرت الدولة قانون للحوافز الضريبية.





وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن القانون ينص على حوافز ضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي مما سيزيد من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الضريبة القطعية والنسبية تكون حسب فئة رجال الأعمال أو فئة المنشآة.





قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، إنه تم الانتهاء من عمليات الاطفاء بعقار فيصل الذى نشب فيه الحريق ، وجار الآن أعمال التبريد لكى لا يتجدد الاشتعال، أو يمتد إلى عقار مجاور.





وأضاف عبد القادر ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه من الواضح أن هذا العقار لم يكن به اى نوع من أنواع الحماية المدنية ، ولا سلم هروب ولا مطفأة حريق، مشيرًا إلى أن الحريق نشب فى مخزن مصنع للأحذية وامتد لبقية العقار.





قال الفنان حسام داغر، إن الجمهور يرى الفنان كما عرفه في اول مرة، ولذلك يرتبط اسمه اما بالاكشن او الكوميديا او اي تصنيف اخر على حسب اول عمل له، لافتا الي انه عندما بدأ تمثيل صنفه المخرجون في الكوميدي اكثر، معقبا: "بس انا طول الوقت بحاول اثبت لنفسي وللناس ان قماشتي اوسع شوية واقدر اعمل حاجات اكتر"، موضحا انه قام بعمل ذلك من خلال الدراسة مع خالد جلال في مركز الابداع الفني، ثم سافر الي امريكا لدراسة السينما والمسرح.





وتابع حسام داغر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه حرص على ان يقدم في عمله مع خالد جلال نوعا مختلفا عليه في مسرحية "قهوة سادة"، وكان مشهدا تراجيديا وميلو درامي، وكان الهدف ان يظهر قدراته التمثيلية وان لا ينحصر في ادوار معينة.



