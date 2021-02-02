اليوم .. رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الثلاثاء، هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية.





كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبل بمكتبه أمس الأول الأحد محمد منير الإسلام، سفير بنجلاديش بالقاهرة، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس، والدكتور أحمد بهاء الدين، مساعد وزير الخارجية.





وأعرب سفير بنجلاديش عن سعادته بلقاء المستشار عبدالرازق وتطلعه للاستفادة من خبرات مصر البرلمانية العريقة، والتي تمتد لأكثر من 120 سنة.





ومن جانبه ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الزيارة، مشيرا إلى استعداده التام لتقديم كل الخبرات للبلد الشقيق في المجال التشريعي والبرلماني للوصول إلى نمو حقيقي في العلاقات بين البلدين خاصة مع حرص القيادات السياسية في البلدين على توطيد أواصر الأخوة ودعم المصالح المشتركة بينهما.





وفي نهاية اللقاء قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء الضيف درع مجلس الشيوخ تعبيرا عن تقديره للزيارة.