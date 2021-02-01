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حوادث

العثور على جثة خفير داخل جراج بالغربية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:43 م
جثة
جثة
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احمد علي
تكثف مباحث الغربية من  جهودها لحل لغز مقتل خفير داخل جراج على طريق شبراقاص- سبطاس في مدينة السنطة بالغربية، حيث تبين أن  وراء الواقعة سرقة جرار زراعي.


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بالعثور على جثة في جراج على طريق شبراقاص - سبطاس بمدينة السنطة، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين أن الجثة لحارس الجراج مصابا بعدة إصابات ما يؤكد وجود شبهة جنائية ومقتله.

شكل مدير الأمن فريق بحث لحل لغز الجريمة والتوصل للجاني وتولي فريق البحث سماع اقوال المحيطين بالجراج ومكتشفي الجثة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه للتحقيق. 
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