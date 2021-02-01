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برلمان

وزير المالية يستجيب لمطلب نائب بفصل منصبه الوزاري عن رئاسته لهيئة التأمين الصحي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:20 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ما طرحه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول ضرورة الفصل بين منصب وزير المالية ومنصب رئيس هيئة التأمين الصحي.

جاء ذلك في تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: أنا شخصيا لا أفضل هذه الحالة".

وأوضح الوزير أن هناك ضرورة حاليا وهي أن وزير المالية بالصدفة من 2007 حتى 2018 هو أساسي في تصميم هذا النظام.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: أؤيد الاستقلالية في أقرب فرصة ممكنة، ليكون هناك رئيس للهيئة العامة للتأمين الصحي.

وبشأن الانتقادات الخاصة بالحملة الإعلانية عن قانون التأمين الصحي الشامل، أكد معيط أنه لم يقم بهذه الحملة، قائلا: لم يخرج جنيه من وزارة المالية أو من أموال الممولين في التأمين الصحي لتمويل هذه الحملة.

وأشار إلى أن هناك إشكالية فيما يتعلق بالخصم من الشركات لصالح تمويل التأمين الصحي، مؤكدا أن أي قيمة تدفع لصالح التأمين الصحي يتم خصمها من الوعاء الضريبي.

كان الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه انتقادات حادة لوزير المالية، بصفته رئيس هيئة التأمين الصحي، بسبب الحملة الدعائية لمشروع التأمين الصحي الشامل، قائلا: للأسف لم احصل على مستندات لتقديم استجواب في هذا الأمر.

وقال أبو العلا: قانون التأمين الصحي الشامل إلزامي ولا يحتاج لدعاية، إلا أن هناك  حملة دعائية لا تقل تكلفتها عن مئات الملايين من الجنيهات، مشيرا إلى انتشار الإعلانات في التلفزيون والمحاور في القاهرة والجيزة.
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