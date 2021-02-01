بطول 16 كيلومترا.. تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي بطول ١٦ كيلومترا طوليا وبتكلفة ٦٠ مليون جنيه، بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.





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ومن جانبه، قام المهندس وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ اعمال إعادة تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي بطول ١٦ كيلومترا طوليا وبتكلفة ٦٠ مليون جنيه.





وأوضح أن مشروع تبطين ترعه الجزيرة السفلي يدخل في نطاق القرى (العصايد – قاويشة – اكراش - كفر الحاج حسن - المناحريت - عزبه سيد أحمد عمار التابعين للوحدة المحلية بالعصايد) بهدف الحفاظ علي المياه اللازمه للزراعة بما يحقق عداله التوزيع للمياه بيين المزارعين، مؤكدًا التنسيق الدائم مع كافه الجهات المعنيه لتذليل كل العقبات التى تقف حائلًا أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد.





على جانب آخر كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحملة إزالة تعد في المهد بنطاق الوحده المحليه بكفر العزازي بمساحة ٨٠ متر، كما تم إزالة حاله تعد بنطاق الوحدة المحليه بطويحر عبارة عن سور بالطوب

الدبش بمساحة ١٧٥ مترا وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتصدي لمحاولات البناء المخالف على الأراضي الزراعية حيث قامت الوحدة المحلية ببردين بحملة ازالة للتعديات واسفرت عن رفع وازاله تشوينات (الرمل والأسمنت) وإزالة

٣ تعديات مخالفة، فتم إزالة حالة تعد بمساحة ٣٥٠ مترا وإزالة حالة تعد أخرى، بمساحة ٢٠٠ متر، كما تم ازاله حالة بمساحة ٢٥٠ مترا وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.





ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بعدم مخالفة القانون والقيام بأعمال البناء العشوائي بدون تراخيص قانونية على الأرض الزراعية أو أملاك الدولة تجنبًا لتعرضهم للمسائلة القانونية وتحويلهم للمحاكمة العسكرية.