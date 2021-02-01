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منوعات

ارقد بسلام.. الجماهير تنعي مغني الراب الأمريكي دبل كاي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:19 م
صدى البلد
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أحمد شريف
توفي مغني الراب الشهير "دبل كاي"، المعروف أيضًا باسم مايكل تيرنر، عن عمر يناهز 43 عامًا.

يذكر أن نجم الراب كان عضوًا في فرقة People Under the Stairs.
 
ونعيا على رحيل المغني كتب أحد المعجبين على تويتر: "ارقد بسلام إلى #DoubleK من #PeopleUnderTheStairs".

وقال أخرى "لقد رأيت للتو الأخبار المحزنة عن وفاة مغني الراب "دبل كاي..شكرًا لك على مسيرتك الفنية".

ووفقا لصحيفة ميروى، ظهر "دبل كاي" بشكل مشهور في المونتاج الافتتاحي للذكرى السنوية العشرين لـ The Simpsons.

وُلد "دبل كاي" في عام 1977 قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في إنتاج People Under The Stairs.

 ذهب للعمل مع أمثال Blvme و Kidd Lexus، في عام 1996 تعاون مع Murs لإنتاج أغنيته الأولى Red Dots.
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ارقد بسلام.. الجماهير تنعي مغني الراب الأمريكي دبل كاي

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