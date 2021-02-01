وزير المالية: الحمد لله متحكمين في الدين وبدأنا نسيطر عليه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الحكومة ليست مع زيادة الإيرادات الضريبية بقدر حوكمتها، مشيرًا إلى أنه يحاول قدر الإمكان الموازنة في الإنفاق بين زيادة الأجور سنويا واحتياجات الدولة في الباب الثاني وكذلك التحكم في خدمة الدين، قائلًا "الحمد لله متحكمين في الدين، كان بيزيد لكننا بدأنا السيطرة عليه".





وقال "معيط" ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على انتقادات أعضاء المجلس للاعتماد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية ومطالبتهم بالتنوع في مصادر الإيرادات، إننا نسعى نحو زيادة الإيرادات غير الضريبية كلما أُتيحت الفرصة، مشيرًا إلي أنه تمت الاستفادة من رسوم التنمية التي تم فرضها إبان جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".





وأضاف وزير المالية ، أن الإيرادات تتمثل في إيرادات حقيقة للدولة أو الاقتراض والحل الأخير يعمل على زيادة العجز وليس من مصلحتنا فتح باب العجز من جديد بل نسعي إلي خفضه قدر الإمكان لتقليل خدمة الدين وبقدر الإمكان لا نرغب في "الاستلاف"، مضيفًا : في المقابل لدينا التزامات حتمية يجب الوفاء بها في الموازنة فضلا عن المساعي لتحسين الأحوال المعيشية.





وتابع أن الوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن المواد البترولية ذهب لصالح المخصصات الموجهة لبرنامج تكافل وكرامة، والسلع الغذائية، فضلا عن دعم صناديق المعاشات.





وأشار وزير المالية، إلي العديد من الالتزامات علي الدولة في الموازنة ومنها دعم صناديق المعاشات حيث وجهت الدولة العام الحالي 170 مليار جنية، ومن المتوقع أن تصل إلي 181 مليار جنية العام المالي الجديد، لافتا إلي أن مشكلة التمويل مكوناتها أما محلي حيث الجنية المصري فضلا عن المكون الأجنبي فإذا رغبت مثلا في إنشاء محطة تحلية مياه فهناك جزء منه مستورد ويحتاج للعملة الصعبة.





ونوه محمد معيط، بأن المطالب تذهب إلي البعد عن الضرائب والبحث عن مصادر أخرى لزيادة الإيرادات، في الوقت الذي نطالب فيه بزيادة الأنفاق وتحسين أحوال المعيشة، وعند النظر إلي المصادر الأخرى ونفكر فيها، سنجد أننا نستفيد من قناة السويس وأيضا شركات قطاع الأعمال التي تحقق أرباح أما الخاسرة منها فلا نستطيع، وكذلك الهيئات الرابحة، ولدينا مشاكل لكننا دائما ما نسعى لحلها.





وأشار وزير المالية، إلي أنه عندما يتم زيادة أي شيء يتم بعقل، لافتًا إلي أنه إبان أزمة فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الأولى، انخفضت إيرادات هيئة النقل العام، مما أدي إلي خفض الحوافز والناس زعلت علي حد قوله، ودفعت الخزانة، وكذلك الهيئة الوطنية للإعلام بتخسر ويتم دعمها، قائلا "هناك الكثير من المشاكل لكننا نحاول المساعدة قدر الإمكان".



