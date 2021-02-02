حكم قراءة القرآن بدون تجويد .. مستشار المفتي يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن قراءة القرآن يثاب عليها المسلم سواء قرأها بتجويد أو من غيره، مستشهدا بقول سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ‏ ‏السَّفَرَةِ ‏ ‏الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ‏وَيَتَتَعْتَعُ ‏‏فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ».





وأضاف «عاشور»، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أن قراءة القرآن بدون تجويد تجوز لغير المتعلم ، وإن كان من الأفضل أن يتعلم المسلم التجويد لأنه كلما قرأ الإنسان بالتجويد كلما كانت قرأته قريبة من القرءاة التى نزل بها جبريل على النبى –صلى الله عليه وسلم-.





وتابع : أما التشكيل فهو يجب القراءة به لأن بدونه يتغير معنى الكلمة وهذا يعتبر خطأ وتحريف في كلام الله





واستشهد عاشور بحديث عن عائشة رضي اللَّه عنها قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ : الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران متفقٌ عَلَيْهِ.





ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه: "هل قراءة القرآن من الموبايل اقل ثوابا من المصحف؟.





أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا حرج من قراءة القرآن الكريم من الهاتف المحمول وهو نفس ثواب القراءة من المصحف الورقي ولا اختلاف بينهما، وفيما يخص هجر المصحف المقصود به هو ترك كلام الله عز وجل وعدم قراءته، فقال مجازًا هجر المصحف، فأينما يرى الإنسان راحته فليفعل الأهم ان يؤدي المطلوب منه وهو الحفاظ على قراءة كلام الله عز وجل .





حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة





قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف.





وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، للرد على أسئلة المواطنين، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذا المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.





وأشار مدير الأبحاث الشرعية، إلى أن المجيزين بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».





حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون طهارة





أكد الدكتور مجدى عاشور،المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،أنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو غير متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر.





وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامح «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " هل يتطلب لقراءة القرآن من الموبايل الطهارة من الحدث الأصغر ؟ "،أنه يجوز أن نقرأ من الموبايل حتى ولو كان فى حدث أصغر، ولكن الأولى أن نكون متطهرين.