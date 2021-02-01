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رياضة

بعد الجدل السائد.. الكاف يصدم الزمالك بشأن صفقة الجزيري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:23 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجدل المثار حول إمكانية مشاركة سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك الجديد، مع الفريق الأبيض خلال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا الجارية.


وكان الزمالك أعلن ضم سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب حتى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح بشرائه نهائيًا.


وأكد مصدر داخل "الكاف"، أن سيف الدين الجزيري لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك فى بطولة دوري أبطال إفريقيا الجارية، بعد أن كان شارك مع المقاولون العرب فى مسابقة الكونفدرالية، مشيرا إلى أن كل بطولات الكاف تخضع لنظام واحد.


وعلى الجانب الآخر، وجه الإعلامي أحمد شوبير، التحية إلى اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، على نجاحها بامتياز فى كل الملفات داخل القلعة البيضاء حتى الآن.


وقال "شوبير"، عبر برنامجه الإذاعي، إن اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك تعمل فى صمت وهدوء شديد، ونجحت بدرجة امتياز فى كل الملفات الشائكة داخل الزمالك.


وأضاف "الزمالك أصبح مليئا بالأمور الإيجابية في الفترة الأخيرة، لم أغير موقفي تجاه الزمالك لكني غيرت موقفي تجاه الأشخاص".


وتابع "اللجنة المؤقتة هادئة والفريق يتصدر الدوري بجدارة، الزمالك أنهى بمنتهى الهدوء صفقتين وهما مروان حمدي وسيف الجزيري، وعندما رحل مصطفى محمد وجد البديل في أسرع وقت.. الزمالك أصبح خاليا من الأزمات والمشاكل تحية كبيرة للجنة المؤقتة".

 

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