حكم تأخير الوفاء بالنذر.. مستشار المفتي يوضح

أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: " نذرت إذا تزوجت شخص معين لأصوم الأيام القمرية لشهر واحد ، وبعد الزواج منه لم استطع الصيام فأخرجت كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين ، فهل هذا جائز ؟





رد أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: يجب عليك الصيام كما نذرت ولا يجوز إخراج كفارة يمين .





حكم تأخير عدم الوفاء بالنذر





قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوفاء بالنذر واجب على المستطيع، ومن عجز عنه تجب عليه كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم يجد، فصيام ثلاثة أيام.









وأضاف "عاشور" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، فى إجابته على أسئلة المشاهدين:- نذرت ان أخرج زكاة كل شهر فهل اؤخر هذه الزكاة الى وقت اخر؟"، أن النذر دائمًا متعلق باللفظ والقدرة، فعلى الإنسان مجرد ان يتحقق أمره عليه ان يوفى بنذره فإن أخر النذر لوقتًا أخر بسبب أو لحاجة فلا حرج أما تأخيره دون سبب فلا يصح ذلك، لأن النذر يمين يجب تنفيذها.





وأشار الى أن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَمَّ الذين ينذرون ولا يوفون فعن عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ -قَالَ عِمْرَانُ: فَلا أَدْرِي أَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً - ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ».









حالتين يجوز فيهما عدم الوفاء بالنذر





وجه متصل سؤالا للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، يقول فيه : " نذرت لتحقق أمرين تحقق أحدهما ولم يتحقق الآخر.









رد مستشار المفتي قائلا: يطلق على هذا النذر لمتعدد بمعنى انك قرنت أمرين بذبيحة واحده كأن تقول سأذبح خروفا إذا نجحت والتحقت بكلية الطب فإذا تحقق النجاح فقط ولم تلتحق بالكلية فليس عليك نذر أما إذا تحقق النجاح وذبحت وبعد فترة ظهرت نتيجة التنسيق والتحقت بكلية الطب وتحقق الأمر الثاني فلا تذبح ثانية لأنك بادرت وذبحت بعد النجاح مباشرة.





يجوز عدم الوفاء بالنذر في هذه الحالة





أرسل مواطن سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهوية السابق يقول فيه "اقرضت شخص مبلغ 100 ألف جنيه منذ عدة سنوات وحتى الآن، لم يسددهم لي وأصبحوا في عداد المعدومين، ولكني نذرت الله تعالى لإن جائني هذا المبلغ لأخرج 10 آلاف جنيه الا ان المقترض اعطاني 50 ألف جنيه فقط. فهل عليّ شيء؟".





رد المفتي السابق قائلا: النذر في حكم اليمين كما قال الفقهاء، وبالتالي في هذه الحالة انت قلت والله لو جاء المبلغ كاملا لإخرج كذا الا انه جاء نصفه فهنا ليس عليك نذر نهائيا لأنه لم يأت كاملا.













وأضاف "جمعة" ان الشروط اللغوية أسباب شرعية اي كما يقول الشخص لآخر "إن جئتني أكرمتك" فالكرم هنا مرهون بالمجيء فنفس الشيء ينطبق على النذر ان جاءت الـ 100 الف هدفع 10 الاف وإذا لم تأت فلن تدفع شيئا.