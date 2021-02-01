زمن البلطجة ولى.. محافظ بورسعيد: لن أترك شقة لأى شخص غير مستحق.. شاهد

قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن عدد المتقدمين لمشروع الإسكان التعاوني بلغ 14 ألف مواطن ليصل عدد المتقدمين 67 ألف وحدة سكنية.





جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم لمحافظ بورسعيد، ردا على ما أثير من شائعات ومزايدات تخص مشروع الإسكان التعاونى.





وأضاف الغضبان خلال المؤتمر الصحفي، "هاتولى محافظة تستوعب الكلام ده ولا دولة تقدر تبنى الوحدات دى فى محافظة واحدة فى 3 سنوات بس".





وأكد محافظ بورسعيد أن هناك شباب محتاج فعليا، وشباب أخرى غير محتاج، وأنتم عارفينهم والتوكيلات بالشهر العقارى أثبتت ذلك.





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وأكد محافظ بورسعيد، أن استمارات 2013 تمت على 3000 وحدة سكنية، وتم إجراء قرعة علنية بعد البحث والتدقيق للمتقدمين.





وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتعاونيات، وتم تسليم الأرض في 2014 وتم استلامها فى 2016 بعدد 58 عمارة سكنية.

وأضاف أن المحافظة قامت ببناء مساكن بديلة بـ 91 مليون جنيه من وزارة الإسكان لتسكين الأهالي.





وبين محافظ بورسعيد أن الأرض تبين عقب تسليمها أنها لا تصلح لبناء أبراج مما زاد التكلفة بعد وضع خوازيق خرسانية بعمق 60 مترا، مما نتج عنه عمل متواصل لمدة عام ونصف مما رفع التكلفة أكثر من المخطط بكثير جدا.





وأوضح المحافظ أنه عند التسليم تبين أن 1000 من المستحقين لديهم وحدات سكنية من الدفعة الأولى البالغ عددها 3000 مواطن فتوجهوا لرفع قضايا بحجة أن التوكيل ليس سندا قانونيا.





وقال الغضبان إن كل مواطن تم دعمه من التعاونيات بـ 250 ألف جنيه بالإضافة إلى تنازل المحافظة عن ثمن الأرض بجانب المرافق فى التعاونى والاجتماعى البالغ ملايين الجنيهات لتوصيل الصرف ومياه الشرب والكهرباء.





وتساءل المحافظ لما اللغط وأغلب الوحدات المسلمة مغلقة لأن أصحابها استلموا تحت شعار مخدتش حقى من الدولة وجاره لسه مستنى الدور.





وأقسم الغضبان أن كل من حصل على حق ليس من حقه سيسترد منه بالقانون ولن يترك وحدة لغير مستحق مهما بقى فى منصبه قائلا عهد البلطجة وسلب الحقوق ولى وانتهى.





وشدد محافظ بورسعيد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية مع كل من يروج شائعات ويتاجر بالبسطاء ويهدف إلى حصول غير المستحقين على حقوق ليست من حقهم.