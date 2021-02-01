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برلمان

توجيه الدعم للمستحقين.. وزيرة التضامن: نفذنا حزمة سياسات وبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:46 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، وساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة الأطفال والتعليم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة ساهمت فى تحقيق أهداف البرنامج الحكومي "مصر تنطلق"، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصري، من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنمویة، وتطویر خدمات الإسكان، والحد من الزیادة السكانیة، وبناء المواطن المصري من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشارت إلى أن الوزارة سعت للنهوض بمستویات التشغیل، من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهية الصغر، وتنمیة المهارات البشریة من خلال إعداد وتدریب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غیر الرسمي في منظومة العمل الرسمي، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومي عن طريق تطویر الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطنین وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات.
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