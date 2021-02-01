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متابعة يومية.. مستشار وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات مواجهة كورونا في دور الرعاية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:37 م
وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
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نورهان رأفت
كشفت الدكتورة هبة أبو العمايم ، مستشارة وزير التضامن للتفتيش والرقابة، عن الإجراءات الاحترازية، ومجهودات الوزارة، للتصدي لفيروس كورنا ، داخل دور الرعاية الخاصة بالأطفال وكبار السن.

وأشارت الدكتورة هبة أبو العمايم، خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا ، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ،، الدكتورة نيفين القباج ، منشورا بالإجراءات الاحترازية ، التي ستعمم ، في كل دور الرعاية ، ومنها توفير الكمامات ، والمطهرات ، وقياس درجات الحرارة ، بشكل يومي.
وأضافت أن حالات كورونا، داخل دور الرعاية ، جميعها فردية، وبمجرد أن تظهر أعراض الكحة والحمى ، يتم العزال مباشرة ، لتحجيم التفشي المتوقع.
وأكدت أن هناك تواصلا وتعاونا مستمرا، بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ، في تطبيق الإجراءات والابلاغ بأية إحداثيات .

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