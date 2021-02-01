متابعة يومية.. مستشار وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات مواجهة كورونا في دور الرعاية

كشفت الدكتورة هبة أبو العمايم ، مستشارة وزير التضامن للتفتيش والرقابة، عن الإجراءات الاحترازية، ومجهودات الوزارة، للتصدي لفيروس كورنا ، داخل دور الرعاية الخاصة بالأطفال وكبار السن.





وأشارت الدكتورة هبة أبو العمايم، خلال استضافتها في برنامج "ست الستات" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، إلى أنه منذ بدء جائحة فيروس كورونا ، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي ،، الدكتورة نيفين القباج ، منشورا بالإجراءات الاحترازية ، التي ستعمم ، في كل دور الرعاية ، ومنها توفير الكمامات ، والمطهرات ، وقياس درجات الحرارة ، بشكل يومي.

وأضافت أن حالات كورونا ، داخل دور الرعاية ، جميعها فردية، وبمجرد أن تظهر أعراض الكحة والحمى ، يتم العزال مباشرة ، لتحجيم التفشي المتوقع.

وأكدت أن هناك تواصلا وتعاونا مستمرا، بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة ، في تطبيق الإجراءات والابلاغ بأية إحداثيات .



