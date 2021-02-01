منافقات.. نادين الراسى تفتح النار على فنانات لبنان ومصر وسوريا

وصفت الفنانة نادين الراسي، الممثلات في لبنان ومصر وسوريا بالمنافقات، مشيرة إلى أنه لا صداقات بين الممثلات لان عدوك ابن كارك، مشيرة إلى أن الممثلات يتغزلن بالشخص بوجهه لكن في العمل لا .
وأشارت نادين فى تصريحات صحفية، إلى أنها تعتبر أن ثنائية تيم حسن ونادين نسيب نجيم هي الأقوى والأنجح، لافتة إلى ان سيرين عبد النور يجب الا تزعل من كلامها.
وأضافت نادين الراسي أن الفنانة ستيفاني صليبا اعمالها قليله لكنهم يتحدثون عنها كأنهم يتحدثون عن ورد الخال، مشيرة إلى ان نادين نسيب نجيم و سيرين عبد النور لم يقصرا بوقفتهما جانبها في تعبها.
وأطلقت نادين العديد من المواقف ضد الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة، ولفتت إلى انها لا تحب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بل تحب الرئيس ميشال عون الذي لم يعد عونيًا بعد الرئاسة وهو الآن من يتلقى المصائب.
وأشارت إلى انها ليست مع هجرة اللبنانيين ولكن حاليًا ما من حل أمامهم، مضيفة ان ابنها مارك يستعد للهجرة.
وكشفت نادين انه لا حسابات لديها في البنك وان لا مال لديها بل أنفقته.
واعتبرت انه لم يعد من المفيد ان يقطع الثوار الطرقات بل يجب ان يذهبوا مباشرة إلى منازل السياسيين، مشيرة إلى ان الثورة السلمية لم تعد مفيدة.