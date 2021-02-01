ليبية تدرس في الأزهر: حققت أمنيتي وأعشق ملوخية المصريين.. فيديو

كشفت الدكتورة زينب عيد، طالبة بمرحلة الدكتوراة بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال في جامعة الأزهر، من دولة ليبيا الشقيقة، عن أنها كانت تتمنى الدراسة في الأزهر الشريف وبالفعل تحققت أمنيتها منوهة إلى أن الدراسة في الأزهر شرف لها.





وأضافت زينب عيد، في حوارها لـ صدى البلد، أنها التحقت بالأزهر من خلال الاتفاقية المبرمة بين الأزهر الشريف ودولة ليبيا، فتقدمت بالأوراق والشهادات وكنت من أوائل الطلبة التي نجحت في الاختبارات.





وأوضحت الطالبة الليبية، أنها تقضي يومها في مصر بداية من فترة الصباح حيث تصلي الصبح، وتتناول الإفطار وتقرأ وردها اليومي من القرآن، ثم تلتقي ببعض صديقاتها في السكن الطلابي ويتناقشن في بعض الأحاديث والأمور الدراسية والحياتية كما تقضي في يومها بعض الأمور والمصالح وتخصص كذلك بعضا من الوقت للترفيه وممارسة الرياضة.





وتحدثت زينب عيد، عن أبرز العادات المصرية التي لفتت نظرها، منوها أن مصر من الدول العزيزة على قلبي وأحبها جدا، فهناك أشياء كثيرة بها تزيد من محبتي لها، كمساعدة الناس وتقبل الآخر ومن يأتي إليها لا يشعر بأنه غريب فيها، وغيرها من الأمور التي يصعب حصرها





وحكت قصته مع الأمور المضحكة التي تعرضت لها هنا في مصر فقالت "كنت ذاهبة إلى مكان ما وركبت المترو ووجدت نفسي في اتجاه مختلف غير الذي متجه إليه تماما وعدت الطريق مرة أخرى.



