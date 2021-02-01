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أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث التعاون المشترك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:49 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بـ "موسى فقيه" رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الأفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية، بما يسهم فى التصدى للتحديات الأفريقية وإرساء دعائم الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الإتحاد الأفريقى فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال قوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية.

من جانبه أكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى عن إعتزازه بعمق العلاقات التى تربط مفوضية الإتحاد الأفريقى والقوات المسلحة المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.
وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث التعاون المشترك
وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث التعاون المشترك
وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث التعاون المشترك
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