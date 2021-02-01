محافظ الإسكندرية: تطوير القطاعات الخدمية في برج العرب القديمة ضمن حياة كريمة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه تم حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التى يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التى طالب بها الأهالي من قاطني مركز و مدينة برج العرب القديمة ، وإن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية.
يأتي هذا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.
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وأوضح الشريف أن تطوير الـ ١٥ قطاعا المستهدفة، سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي فمن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذلك محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، و فيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الإتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة.
وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف إنه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز و مدينة برج العرب القديمة ولتلبية لمطالب واحتياجات الاهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين انه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطةو سيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين. وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.
وفى السياق ذاته أشار المحافظ إلى أنه من المقرر إنشاء مجمع يشتمل على وحدة للإرشاد النفسي، ومدينة للأنشطة الاجتماعية، و إيواء الأيتام ودور لكبار السن، كما سيتم تطوير 3 مباني للوحدات المحلية المتهالكة بواقع مبني في كل قرية لخدمة قطاع احتياجات الوحدات المحلية، ولفت الشريف إلى أن نطاق التطوير سيشمل تغطية العديد من المصارف واستكمال المشروع القومي لتغطية الترع، كما سيتم إحلال وتجديد وحدة الطب البيطري وامدادها بالمعدات اللازمة.