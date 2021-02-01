محافظ الإسكندرية: تطوير القطاعات الخدمية في برج العرب القديمة ضمن حياة كريمة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بأنه تم حصر جميع الاحتياجات الأساسية لـ ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الاحتياجات الأساسية والقطاعات التى يجب تطويرها، بناء على المطالب والاحتياجات التى طالب بها الأهالي من قاطني مركز و مدينة برج العرب القديمة ، وإن الهدف الأساسي هو تلبية نداء الأسر الأكثر احتياجا، ورفع وتحسين مستوى معيشتهم. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة البدء لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية.





يأتي هذا تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.





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وأوضح الشريف أن تطوير الـ ١٥ قطاعا المستهدفة، سيحدث طفرة نوعية في المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أن عملية التطوير سوف تبدأ بقطاع الصرف الصحي فمن المقرر إنشاء محطة معالجة وكذلك محطة رفع تخدم المنطقة بالكامل، و فيما يختص بقطاع مياه الشرب فسيتم مد خطوط جديدة وتدعيم جميع الشبكات من خلال احلالها وتجديدها، وعن قطاع الاتصالات فمن المقرر توصيل خدمات الإتصالات والانترنت الأرضي لجميع القرى والنجوع ببرج العرب القديمة، أما عن قطاع الكهرباء فسيتم تدعيم وتجديد شبكات الكهرباء، كما سيتم تركيب ما يقرب من 1000 عامود إنارة لخدمة الطرق الرئيسية والفرعية لخدمة لقطاع الإنارة العامة.





وفيما يختص بالقطاعات الخدمية؛ ذكر الشريف إنه بعد معاينة الوحدات الصحية والمستشفيات العامة المتواجدة بمركز و مدينة برج العرب القديمة ولتلبية لمطالب واحتياجات الاهالي؛ فإنه تقرر دعم القطاع الصحي بالبرج من خلال إحلال وتجديد جميع الوحدات الصحية بالقري ومركز ومدينة برج العرب القديمة، لافتا بأنه أثناء حصر احتياجات أهالي المنطقة تبين انه يجب دعم قطاع التعليم من خلال إنشاء عدة مدارس وخاصة للمرحلة الثانوية لعدم توفر مدارس لهذه المرحلة بالمركز والقرى المحيطةو سيتم رصف جميع الطرق الرئيسية وربطها ببعضها، كما سيتم إنشاء مركز خدمات مطور لخدمة لخدمة قطاع التموين. وكذا سيتم إحلال وتجديد جميع مراكز الشباب وتنفيذ 3 ملاعب خماسية لتكون متنفس طبيعي للشباب بالمنطقة لتوظيف طاقتهم بشكل إيجابي.