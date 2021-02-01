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فن

راح اشتقلك تيتا.. وفاة جدة الفنانة مايا نصرى

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:52 م
مايا نصرى
مايا نصرى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مايا نصرى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة جدتها بعد صراع طويل مع المرض. 
وقالت مايا: "حينئذ يضيء الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم راح اشتقلك تيتا المسيح قام". 

وكانت أشادت الفنانة "مايا نصري"، بفيلم "ريما"، مشيرة إلى أن العمل من أنواع الأفلام الجديدة، ومنها النوع الروحاني، وأن كواليس العمل كانت رائعة للغاية.

وأضافت الفنانة مايا نصري، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"،أن من الأكثر الأشياء التي ساعدتها على قبول الفيلم،رغبتها في التنويع الفني، والابتعاد عن الدراما لفترة ؛ لتجربة عمل جديد .

وعلى سياق آخر، أشارت إلى أن تصوير فيلم "زنزانة 7"، في غاية الصعوبة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية المستمرة.

وقالت "مايا نصري" إنها ليست لديها أية فكرة عن  تأجيل مسلسل "السر"، وتتمنى أن يتم استكمال تصويره، قريبا.

ولفتت إلى توقفها عن الغناء لفترة، بسبب بعض الظروف الأسرية، ومسؤولية أطفالها، الذين يحظون باهتمامها الأكبر.
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