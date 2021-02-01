رئيس مدينة زفتى يعلن أسماء مستحقي الوحدات السكنية بالجزيرة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية برئاسة محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي ، عن كشوف المستحقين للوحدات السكنية بأرض الجزيرة ، وذلك بعد فحص التظلمات واعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .





وقال رئيس المدينة ان المحافظة ستقوم بفتح باب التقدم للحصول على باقي الوحدات السكنية ممن تنطبق عليهم الشروط ، موضحا انها ستكون المرحلة الثالثة والاخيرة .







