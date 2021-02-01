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محافظات

رئيس مدينة زفتى يعلن أسماء مستحقي الوحدات السكنية بالجزيرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:11 م
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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احمد علي
أعلنت رئاسة مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية برئاسة محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتي ، عن كشوف المستحقين للوحدات السكنية بأرض الجزيرة ، وذلك بعد فحص التظلمات واعتماد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

وقال رئيس المدينة ان المحافظة ستقوم بفتح باب التقدم للحصول على باقي الوحدات السكنية ممن تنطبق عليهم الشروط ، موضحا انها ستكون المرحلة الثالثة والاخيرة .


كان رئيس مدينة زفتي اعلن فتح باب التظلمات للمستبعدين من الحصول علي وحدات سكنية منذ اكثر من عام ، موضحا انه سيتم تشكيل لجنة من المتخصصين، للبت وفحص أوراق المستبعدين وسبب الاستبعاد، موضحًا أنه سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة فور الانتهاء من نتيجة التظلمات واعتمادها من محافظ الغربية.
رئيس مدينة زفتى يعلن أسماء مستحقي الوحدات السكنية بالجزيرة
رئيس مدينة زفتى يعلن أسماء مستحقي الوحدات السكنية بالجزيرة
رئيس مدينة زفتى يعلن أسماء مستحقي الوحدات السكنية بالجزيرة
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