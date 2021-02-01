نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبارًا المهمة في مجالي الصحة والمرأة خلال الساعات الماضية، وإليكم أبرزها..
أثبتت دراسة جديدة أن هناك 3 أعراض رئيسية تظهر على مرضى كورونا بجانب الأعراض الأخرى وهي الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس.
وأوضحت الدراسة وفقا لموقع "timesnownews"، عن الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 على المرضى.
بينما يتفوق البعض في الحفاظ على الأسرار، فإن البعض الآخر لا يفعل ذلك بشكل جيد، نستعرض بعض مواليد الأبراج هذه التي لا يمكنها إخفاء السر وفقًا لموقع "novosti".
يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتجاهلون أعراض السرطان.
كشف تقرير جديدة عن ثلاثة أنواع لـ"شامات" يجب على الناس الحذر منها، يمكن أن تشير الشامات "الحسنات" التي لها نفس الصفات إلى المرض المميت المحتمل.
مع استمرار انتشار فيروس كورونا هناك حاجة لفهم الأنواع المختلفة من الاختبارات المتاحة، حيث يؤثر فيروس SARS-CoV-2 على أشخاص مختلفين بطرق مختلفة لذلك يجب إجراء التحاليل لمعرفة تأثيره على الجسم.
كشفت دراسة جديدة بجامعة بياليستوك الطبية في بولندا أنه يمكن أن يلعب الزنك والنحاس والسيلينيوم دورًا مهمًا في تعزيز حالة مضادات الأكسدة لمرضى الزهايمر (AD).