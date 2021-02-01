نشرة الصحة والمرأة: دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا.. 4 أبراج لا تثق فى مواليدها





الحمى والسعال الجاف وضيق التنفس. أثبتت دراسة جديدة أن هناك 3 أعراض رئيسية تظهر على مرضى كورونا بجانب الأعراض الأخرى وهي

وأوضحت الدراسة وفقا لموقع " timesnownews"، عن الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض COVID-19 على المرضى.





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