النائب إيهاب منصور لوزير المالية: ما مصير القروض ولماذا لا يصل الدعم لمستحقيه

وجه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، عدة تساؤلات واستفسارات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تعليقًا على بيان الوزير الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين.





وقال "منصور" في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي: "نريد أن نفهم أوجه صرف القروض، ولماذا لا يوجد ربط حقيقى بين الوزارات لتوصيل الدعم للمستحقين؟"، مشيرا إلى أن هناك قروضا لم يتم الاستفادة منها و تحملت الدولة فوائدها بلا طائل وكذلك المنح ويجب محاسبة المتسبب فى ذلك.





وتابع عضو مجلس النواب ، أنه يجب محاسبة المتسبب في ذلك، قائلا علي سبيل المثال: القرض الذى حصلت عليه مصر فى يوليو الماضى من الصندوق بقيمة ٥.٢ مليار دولار ( ٧٨ مليار جنيه).





وأضاف "منصور"، أنه طبقا للمواد ارقام ١٨ و١٩ من الدستور، توجد نسب دستورية للتعليم والصحة يجب وضعها بالموازنة ولكن لا يتم الالتزام بها فى بيانات الوزارات المعنية، لافتا إلى أن مخصصات وزارة الصحة ٢٥٤ مليار جنيه بنسبة ٣.٧% من الناتج الاجمالى المحلى ولكن في البيان التحليلى أصبح الرقم ٩٣ مليار جنيه بنسبة ١.٣% من الناتج الاجمالى المحلى، وكذلك التعليم ٣٦٣ مليار بنسبة ٥.٣ % بدلا من ١٥٧ مليار بنسبة ١.٥%.



