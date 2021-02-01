نائب محافظ الإسكندرية: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى تطوير حياة المواطنين

اجتمعت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، مع السيدات بقرى بهيج وأبو صير والغربانيات، للاستماع إلى مطالبهن واحتياجاتهن، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى، وعقب إطلاق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإسكندرية بدء أعمال تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع ببرج العرب القديمة.





أكدت عازر لهن أن مبادرة الرئيس ستحدث نقله نوعية شاملة بالقرى، وسيكون لها مردود إيجابي قوي على المواطنين البسطاء بالقرى. وأضافت أنه سيتم حصر كافة مطالب أهالى القري والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تذليلها.





تفقدت العيادات المتنقلة والورش التي تم تنفيذها علي هامش إطلاق أعمال التطوير.





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وعلي الصعيد ذاته؛ ثمنت نائب المحافظ مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وأوضحت أن المبادرة تعد إحدي أهم المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تؤكد مدي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالمواطنين البسطاء في القري والنجوع من أجل تحقيق حياة كريمة كاملة وتوفير كافة المرافق والبنية التحتية والاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب الاهتمام بالمشروعات القومية التي تنفذ على مستوى الجمهورية.





وأشارت أننا حرصنا اليوم علي التواجد وسط أهالي القري من قري بهيج وأبو صير والغربانيات، لإطلاق أعمال بدء التطوير ولتعريف المواطنين بأهمية المبادرة والعائد الذي سيعود عليهم من أعمال التطوير.



