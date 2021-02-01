غلق 3 مطاعم شهيرة لحوزتها لحوم فاسدة في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى والصحة، اليوم الإثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.





أسفرت الحملة عن غلق 3 مطاعم لمخالفة للإجراءات الاحترازية وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز المحافظة.





أسفرت الحملة عن ضبط أحد مراكز تعبئة السكر التمويني المدعم بتسليم كميات ضخمة من السكر التمويني ناقص الوزن القانوني وذلك لعدد 4 تجار تموين إستعدادا لصرفها للمواطنين بالبطاقات التموينيه اعتبارا من 1/ 2 / 2021 كدعم تقدمه الدولة للمستفيدين تمويني، وكما تم التحفظ علي الكميات المضبوطه وقدرها 17,800 طن ونقلها بعدد 4 سيارات وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.





وكان قد نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، علي مدار الأسبوع الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.





وأسفرت الحملات عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٢٦٤.٥٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٧٧٢٣.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٣٨ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢٠٤١.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٧٨٩٩ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٥٥٠.٦٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٦٧٤.٦٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٩٠٨ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٧٤.٢٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢٩٥٨.٨٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣١٦٨.٢٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٥٢٨٤.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٠٣١٧ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٩٢٤٧.٦٠ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم.





وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٢٤٩ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميع سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٤٣٨٠ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٦٥٥.٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط عدد٥ تجار تمويني لغلقهم المحال أثناء مواعيد العمل الرسمية وتحررت المحاضر الأزمة، ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٣٩٩٦.٤٥ جنيه دون وجه حق وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١٣٨٦.٥ جنيه دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.





كما تم ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ١١٥٧.٥ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ وإثبات مبيعات وهمية علي النظام دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، ضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٨٤١.٧٥ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم، وضبط تاجر تمويني لتجميعه سلع تموينية مدعمة بمبلغ ٢١٥٢ جنيها دون وجه حق وتم التحفظ علي السلع وتحرر المحضر اللازم.



كما تم المرور علي إجمالي عدد ٤٢ تاجرا تموينيا بمركز ومدينة إدكو.



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