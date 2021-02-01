بسبب سوء إدارته لكورونا..تظاهرات جديدة بالبرازيل تطالب برحيل بولسونارو..فيديو





وأودى كورونا بحياة أكثر من 223 ألف شخص في البرازيل، البلد الاكثر تضررًا من الجائحة بعد الولايات المتحدة.





وتجمع نحو 200 شخص في وسط برازيليا حاملين لافتات كتب عليها "بولسونارو ارحل" و"العزل الآن"، في حين سارت عشرات السيارات ببطء مطلقة أبواقها.





وأمام مبنى الكونجرس وقفت احدى المجموعات وقد غطى افرادها رؤوسهم بأكياس بلاستيكية ترمز الى موت مرضى كورونا في ولاية أمازوناس الشمالية اختناقا بعد نفاد الأوكسجين في المستشفيات، وهي مشكلة عانت منها أيضا ولايتا بارا ورورايما المجاورتان.

أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها مشاركة مئات الأشخاص الأحد في تظاهرات جديدة في جميع أنحاء البرازيل احتجاجًا على طريقة تعامل الرئيس جايير بولسونارو مع جائحة كوفيد-19، وقد طالب البعض باستقالته أو عزله.