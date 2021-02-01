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الثلوج تغطي العاصمة الأمريكية واشنطن ومبنى الكونجرس.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:01 م
واشنطن
واشنطن
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هاني حسين
عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع  فيديو يرصد تساقط الثلوج بكثافة على العاصمة الامريكية واشنطن ومبنى الكونجرس الأمريكي.

وأظهرت اللقطات في التقرير تراكم الثلوج في شوارع العاصمة واشنطن، وقام أمريكيين بتكوين رجل الثلج نتيجة تراكم الثلوج والتقاط صور معه.

وعن تطورات فيروس كورونا، أبلغت الولايات المتحدة عن 110.470 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و 1789 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز للحالات في البلاد.

ويمثل العدد رغم ضخامته، تراجعًا عن الأرقام السابقة التي ضربت أمريكا الأسابيع الماضية، والتي تجاوزت فيها الأعداد ال200 ألف حالة في اليوم.

وفي المجموع ، أبلغت الولايات المتحدة عن 26185355 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على الأقل ، بما في ذلك 441319 حالة وفاة.
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