الاتحاد الأوروبى يطلق النسخة الثالثة عشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافى في مصر

بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للإعلام، أطلق وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر النسخة الثالثة عشرة من مسابقة التصوير الفوتوغرافى بعنوان "رحلة إلى ماضى مصر ومستقبلها".





تهدف المسابقة إلى تشجيع هواة التصوير الفوتوغرافى من المصريين فى كل أنحاء مصر لتصوير جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة فى العديد من المجالات.





يقدم وفد الاتحاد الأوروبى جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أفضل 30 صورة، وتمنح وزارة السياحة والآثار جائزتين خاصتين لأفضل الصور ترويجًا لقطاع السياحة الغنى فى مصر، وتقدم زارة البيئة، ممثلةً فى حملة "إيكو إيجبت"، جائزة خاصة لأفضل صورة تم التقاطها فى محمية طبيعية. وتهدف حملة "إيكو إيجبت" التى تم إطلاقها فى سبتمبر 2020، إلى زيادة الوعى بأهمية البيئة والموارد الطبيعية، والترويج للسياحة البيئية.





ويدعو منظمو المسابقة المصورين إلى إلقاء الضوء على ثراء الحضارة المصرية وجمالها وتراثها وثقافتها، والترويج للمواقع السياحية المصرية وقطاع السياحة البيئية، بما فى ذلك صور الحياة البرية وتنوع النباتات فى البلاد، وتسليط الضوء على المشاريع العملاقة الحديثة المنفذة فى الدولة؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



