توقيع 100 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات في البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات المرور اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.





وفي السياق ذاته، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، عدة حملات مرورية؛ أسفرت عن تحرير 100 مخالفة وغرامة فورية للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بنطاق مراكز المحافظة.





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن الآتي:





- تحرير ٣٥ غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

- تحرير ٥ محاضر إشغال ورفع ٢٣ حالة إشغال بالمحمودية

- تحرير ١١ وغرامة فورية ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسي

- إزالة ١٣٠ حالة إشغال والتحفظ على ٦١ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار

- إعدام ٣٢ شيشة في المقاهى المخالفة بمركز كفر الدوار





يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.





وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة إشغال عبارة عن الآتي:





- رفع ١٠٠ حاله أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشه بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حاله أشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للافراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفه عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف و التحفظ على ٦ شيش.





يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

يذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حالة إشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.







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