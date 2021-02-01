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أخبار البلد

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت لبحث سبل التعاون

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:19 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بدولة الكويت، لبحث دور اللجنة في مساعدة المصريين بالخارج على مدار سنوات، وما بذلته من جهود مضنية خلال جائحة كورونا لمساعدة المصريين بالخارج ضمن مبادرة "خلينا سند لبعض". 

من ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم دور المصريين بالخارج خلال جائحة كورونا بالتعاون مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، مؤكدة أنهم على قدر المسؤولية دائما، كما أشادت بدور الدكتور "رفعت حليم" راعي لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، لما يمتاز به من وطنية وحب لمصر ولا يدخر جهدًا عن مساعدة المحتاجين، قائلة: "د. حليم يعتبر نفسه سفيرًا لمبادرة خلينا سند لبعض، فهو يقوم بعمل الخير دائما دون مقابل، التقيته خلال زيارتي للكويت وتعرفت على دوره الرائع".

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الهجرة، وتمت مناقشته مع الجهات المختصة ليتم إصداره متضمنًا "صندوق رعاية المصريين بالخارج"، والذي يساهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، سواء العالقين أو الحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.

من ناحيته، أوضح هشام محمد عبد العزيز، رئيس لجنة المساعدات الإنسانية بالكويت، أن اللجنة تعمل على مدار 30 عامًا في خدمة المصريين بالكويت والعمل على حل مشكلاتهم، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بدولة الكويت الشقيق، ومساعدة الأسر المصرية التي تأثرت خلال فترة انتشار جائحة كورونا، وكذلك الشباب الذين تأثرت أعمالهم بالجائحة.

وتابع عبد العزيز أن اللجنة حرصت على مدار سنوات عملها على حل مشكلات الغارمين ومخالفي الإقامة ومساعدتهم في تذاكر العودة، والمرضى بالمستشفيات الذين يحتاجون المساعدة، بالإضافة للمساعدة في نقل الجثامين، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية بالتنسيق مع كبرى المحالّ التِجارية بالكويت، وذلك برعاية الدكتور رفعت حليم الذي يبذل قُصارى جهده في دعم جهود اللجنة.

وفي ختام اللقاء، أعربت الوزيرة عن خالص شكرها لكل الجهود المخلصة للمصريين بالخارج خلال الجائحة، وتعاملهم بروح وطنية في مساعدة بعضهم البعض.
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