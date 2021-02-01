مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى للانتهاء من مشروعات المحافظة

عقد المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة اليوم، الإثنين، اجتماعا مع الشركات المنفذة للمشروعات القومية من محطات مياه شرب وصرف صحي داخل المحافظة؛ وذلك لوضع مواعيد وجداول زمنية للانتهاء الأعمال، حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجه الشركات المنفذة في المشروعات الجارى تنفيذها.





واستعرض "نشأت"، جهود الدولة فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تمس حياة المواطن البحراوى اليومية بشكل مباشر.





وقامت الشركات بعرض موقفها التنفيذى لتلك المشروعات.. ووجه "نشأت" قطاعات الشركة بالتعاون وتذليل العقبات أمام هذه الشركات، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المقامة.





وأشاد "نشأت"، بهذه النسب من تنفيذ المشروعات في ظل هذه الأجواء الصعبة ومستوى تنفيذ المشروعات بنطاق محافظة البحيرة، مؤكدا أن مستوى التنفيذ حسب المواصفات العالمية والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.





وأعرب المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة، عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة التي تخدم مواطني المحافظة وطالب القائمين علي المشروعات بالحفاظ على هذا المستوى من الأداء والتنفيذ، وطالبهم بالمزيد لرفعة وطننا الحبيب مصر.





وحضر الاجتماع المهندس هشام بربر رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ومهندسي شركات المقاولون العرب وشركة المشروعات ورؤساء قطاعات المشروعات والمياه والصرف الصحي بالشركة.