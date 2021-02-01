طبيب يكشف سبب تعاقد بريطانيا على لقاحات لـ كورونا ضعف عدد سكانها.. فيديو

قال الدكتور أشرف شوقي عوض، استشاري الجراحة، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ببريطانيا بدأت فى الانخفاض.





وأضاف "أشرف شوقي عوض"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا من أوائل الدول التي تطلب لقاح كورونا من أي شركة تصنعه، موضحا أن بريطانيا عندما تأخذ كميات من اللقاح زيادة عن التعداد السكاني فإنها تريد ضمان إعطاء اللقاح لكافة السكان، والمتبقي سترسله إلي دول العالم الثالث.



