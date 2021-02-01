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طبيب يكشف سبب تعاقد بريطانيا على لقاحات لـ كورونا ضعف عدد سكانها.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:15 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور أشرف شوقي عوض، استشاري الجراحة، إن معدلات الإصابة بفيروس كورونا ببريطانيا بدأت فى الانخفاض.

وأضاف "أشرف شوقي عوض"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بريطانيا من أوائل الدول التي تطلب لقاح كورونا من أي شركة تصنعه، موضحا أن بريطانيا عندما تأخذ كميات من اللقاح زيادة عن التعداد السكاني فإنها تريد ضمان إعطاء اللقاح لكافة السكان، والمتبقي سترسله إلي دول العالم الثالث.

وأشار استشاري الجراحة، إلي أن بريطانيا تعاقدت علي لقاح كورونا بضعف عدد السكان، مؤكدا ان عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا بدأت في الانخفاض، موضحا أن انخفاض أعداد الإصابات يرجع إلي عدة أسباب، أهمها العزل والإغلاق التي تعرضت لها البلاد.
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