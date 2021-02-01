خاص| البريطانية ضحية النصب من شاب مصري: أشعر بأمان في مصر أكثر من إنجلترا

قالت السيدة البريطانية "جوانا جيرلنج"، التي تعرضت للاحتيال على يد شاب مصري ادعى رغبته على الزواج منها، إنها تشعر بالأمان داخل مصر وأنها تحب مصر وجوها الجميل وأنها سعيدة بوجودها في المصر وسط الأمن والأمان وتدعو الجميع لزيارتها.

وأوضحت السيدة البريطانية في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنها تشعر بالأمان والاستقرار في مصر أكثر من وطنها بريطانيا، وأن ما حدث لها من قبل الشاب المصري لم يشوه صورة مصر في عينيها، لافتة أنها تجد الأمان في الشوارع المصرية ولا ينتابها الخوف في السير بها في أي وقت.

ووجهت السيدة البريطانية، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جعل بلاده أكثر أمانا من دول أخرى بما فيها بريطانيا، وأنه يراعي شعبه بشكل كبير ويقوم بإنجازات كثيرة يستحق التحية عليها.

وأضافت أنها تتمنى من المسئولين أن يحلوا مشكلتها بشأن الفيزا الخاصة بها، لتسهيل إجراءات سفرها لتوفيق أوضاعها الشخصية وإنهاء إجراءات زواجها المطلوبة.