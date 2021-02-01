هويدا دويدار تكتب: بغداد.. حروب من نوع آخر

قرأت فى كتاب تاريخ بغداد للمؤلف[أحمدبن على بن ثابت.]...الملقب بالخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أبى الحسن القرمسينى قال سمعت عمر بن أحمد بن عثمان يقول سمعت أبا بكر النيسابورى يقول سمعت يونس عبد الأعلى يقول [قال لى الشافعى :يايونس دخلت بغداد ؟قلت لا

قال :ما رأيت الدنيا





تأسست بغدادعام463هجرية ومنذ مهدها باتت منبع الحضارات لكثرة الإختراعات و الإبتكارات الحضارية التى ظهرت قبل غيرها منذ فترة ما قبل الميلادفقد شهدت عددا من الفنون المعقدة وصنع الأعمال الخزفية وعرفت حياة الإستقرار بالزراعة مما أدى إلى خلق التجمعات السكنية وقد كانت أساس لبناء المدنية فالعراقيون القدماء أبدعوا فى كافة المجالات

وتحتوى المنطقة على أولى المراكز الحضارية فى العالم وهى حضارة سومر حيث إمتدت هذه الحضارة إلى سوريا وبلاد فارس وجنوب شرق تركيا ووجدت أيضا فى دولة الكويت والبحرين والأحواز بإيران فقد كان لبلاد الرافدين إنفتاح وإتصال بالحضارات القديمة فى مصر والهندوقد أثر الأدب العراقى فى تأليف الأناجيل حيث أثرت الأساطير العراقية القديمة فى الحكايات التوراتيةوقد كانت المعاهد الأوربية الأمريكيةفى القرن التاسع عشر تحول البعثات الأثارية إلى العراق بغرض إيجاد دليل مادى يؤكد قصص التوراة

وقد ظل العراق القديم متنوعا يتوق لإبتكارات جديدة حتى القرن السابع الميلادى حتى فتحه العرب المسلمون وظل تاريخ العراق حافل وتوالت عليه الحقب الزمنية الفارقة والصراعات التى أثرت على فى وجه الحضارة العربية بخاصة العراق





فمع الإجتياح المغولى الذى أعد كارثة كبرى للمسلمين فقد اباد المغول مدنا عراقيةكاملة وأحرق عددا كبيرا من المؤلفات القيمة والنفيسة فى مختلف المجالات وأحرق بيت الحكمة الذى كان يعد من أعظم مكتبات العالم وألقوا بالكتب النفيسة فى نهرى دجلة والفرات وقاموا بقتل العديدمن العلماء فى مجزرة تاريخية ومع سقوط بغداد كانت نهاية العصر الذهبى للإسلام فقد أعد هذا إنحدار للحضارة الإسلامية وتراجعها وبقى سقوط بغداد حيا فى الذاكرة العراقية

وفى العام 2003 غزت القوات الأمريكية العراق

حيث قارنها الرئيس العراقى صدام حسين بالمغول

وقد قال حينها إن بغداد مصممةشعبا وولاة على أن تجعل مغول العصر ينتحرون على أسوارها

حيث كان الجيش العراقى حينها من أقوى الجيوش العربية التى تقع فى مصاف المنافسةمما جعل العراق محل تهديد للمدللة الأمريكية إسرائيل إذكان لابد من القضاء عليها لتظل المنطقة العربية تحت السيطرة

وقد خضعت بالفعل المنطقة العربية مما يعد إنجاز

وحتى اليوم لم تهدأ المنطقة وخاصة بغداد فتارة فتنة طائفية وإنقسامات وخلافات عشائرية

ومع تلك الصراعات أتيحت الفرصة لدخول عناصر متطرفة تسمى الدولة الإسلامية فقد قامت هذه العناصر بنهب الخيرات وتدمير التراث التاريخى ونهب الخيرات بكافة أنحاء البلاد

حيث الحضارة السومرية والبابلية والأشوريةوالميديون والسلوقية ...........حتى الدولة العثمانية والإنتداب البريطانى ثم إعلان المملكة العراق

لذلك فالتراث العراقى تعرض للتدمير مرتين فى التاريخ أولهما عندما نهبت العديد من القطع الأثرية التى أعقبت الغزو الأمريكى للعراق

والثانية على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية عندما إستخدموا الجرافات والمعداتلتحطيم وإسقاط لوحات جداريةوتماثيل فى موقع النمرود الأشورى الذى يعود إلى 3000 عام قرب الموصل وما لم يدمر باعوه وهربوه إلا أن العراق إستطاع إستعادة بعض الأثار وكذلك إستعادملف الأسرة المالكة للعراق

فسرقة وتخريب الأثار هى الحروب الثقافية المكملة للحروب التاريخية

فالعراق دولة عربية وهى جمهورية برلمانية إتحادية وهذا وفقا لدستور العراق وهى عضو مؤسس فى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى

فمهما هرمت الحضارة فستظل دماؤها تتدفق بحرارة المدافع حتى تنغرس فى خنصر الخنجر فتصير صاعقة فى قلوب من يطفؤها

ومع طيبها ترفرف أجنحة الأمان على أراضيها العربية فكل صرخة من أبناء الوطن العربى تصيب قلوبنا

فليس سرابا أن نبحث عن أهاتنا ونداويها فالدماء العربية غالية

ومع طيب ترابها تتوحد الروح فتصبح نبع الطيب شعوبها





وما تعيشة الدولة العراقية مؤخرا من تفجيرات وتدمير ما هى إلا مساعى رخيصة لتقويض مساعى الدولة للنهوض إلا اننا نعى ولدينا الثقة الكاملة فى وعى الشعب العراقى والرغبة والدافعية للنهوض مرة أخرى للحفاظ على مكانتها الريادية فى المنطقة

فشعبها العربى شديد البأس لم تنجب أرضها العربية سوى رجال فلهم من كل كبوة نهوض