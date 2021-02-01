وزير الشباب والرياضة يشيد بتأمين بطولة كأس العالم لليد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة في خروج بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بهذه الصورة الحضارية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد علي الشركة وأنها من قبل قدمت شهادة نجاحها في تنظيم أمم إفريقيا عام 2019.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بالخبرات التي تتمتع بها الشركة من ضباط وأفراد، كان لهم الفضل الأكبر في نجاح البطولة، حيث جاء ذلك عقب ختام بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.





ووجه التحية للواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة علي نجاحه في تكوين نواه حقيقية من الشباب المؤهل والمدرب، حيث تنوي الوزارة الاعتماد عليهم في الأحداث والبطولات الرياضية القادمة بجانب تأمين المنشآت والملاعب الرياضية.



