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حوادث

وزير الشباب والرياضة يشيد بتأمين بطولة كأس العالم لليد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:24 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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مصطفى الرماح
أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة في خروج بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بهذه الصورة الحضارية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد علي الشركة وأنها من قبل قدمت شهادة نجاحها في تنظيم أمم إفريقيا عام 2019.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالخبرات التي تتمتع بها الشركة من ضباط وأفراد، كان لهم الفضل الأكبر في نجاح البطولة، حيث جاء ذلك عقب ختام بطولة العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021.

ووجه التحية للواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الإدارة علي نجاحه في تكوين نواه حقيقية من الشباب المؤهل والمدرب، حيث تنوي الوزارة الاعتماد عليهم في الأحداث والبطولات الرياضية القادمة بجانب تأمين المنشآت والملاعب الرياضية.

ووجه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الشكر للشركة قيادات وأفراد لهذا المظهر المشرف، معربا عن شكر الاتحاد الدولي للعبة بصفة رسمية والمنتخبات المشاركة للشركة لما لمسوه من مستوى عال وانضباط والتزام، مؤكدًا حرص الدولة وقيادتها على الحفاظ علي مكتسبات هذه البطولة وخاصة الشباب القائم على التأمين والتنظيم، حيث جاء ذلك على هامش لقاءهما باللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية عقب ختام بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما حرصا علي التقاط الصور التذكارية برفقة أفراد المجموعة الإفريقية.
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