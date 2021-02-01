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برلمان

وزيرة التضامن أمام النواب: توزيع مكلفات الخدمة العامة على 16 وزارة و8 هيئات حكومية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:23 م
وزير التضامن
وزير التضامن
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنت برنامج توظيف طاقات مكلفات الخدمة العامة قبل الخروج لسوق العمل، حيث تمت زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32%، ويتم توزيعها على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.

جدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي إنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لســــــنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل علي إعداد إستراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيانها أمام مجلس النواب، أن الوزارة تعمل مع وزارة التخطيط على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

ونوهت بأن الوزارة قامت بتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية، كما تم حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكدت أنه جارٍ العمل على وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية العمالة غير المنتظمة.

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