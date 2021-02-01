القباج أمام النواب: "التضامن" تعزز شراكات مع المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة "2030".





وأضافت أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالي 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012.



