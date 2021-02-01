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برلمان

القباج أمام النواب: "التضامن" تعزز شراكات مع المجتمع الأهلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:48 م
وزير التضامن
وزير التضامن
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف تعزيز شراكات فعَّالة بين الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رسالة الوزارة وأهداف التنمية المستدامة "2030".

وأضافت أن برنامج تنمية الشراكات يتضمن إشهار إجمالي 6,887 جمعية ومؤسسة أهلية وإصدار تصريح عمل إلى 11 منظمة دولية، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012.

وأضافت أنه جار الإعداد لقاعدة بيانات موحدة لميكنة عمل الجمعيات وتوفيق أوضاعها إليكترونيًا، ولتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أنه بلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1,7 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 64 مليون فرد، كما تم توقيع عدد 169 بروتوكول تعاون بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات والجمعيات الشريكة.
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