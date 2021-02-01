وزيرة التضامن: 3,017 مليون مستفيد من خدمات الهلال الأحمر المصري

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن جمعية الهلال الأحمر المصري تبذل بالتعاون مع الوزارة جهودا كبيرة في مختلف المجالات.





وأضافت أنه من بين هذه المجالات المجال الصحي عبر تقديم خدمات في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن.









وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري يضم أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه أثناء أزمة جائحة كورونا تم تنفيذ عدد 3,950 حملة تعقيم وتطهير استهدفت عدد 3,757 منشأة من المنشآت الحيوية بالدولة، كما تم تقديم الدعم النفسي لعدد 6,364 مستفيد من المتأثرين بالفيروس داخل مناطق الحجر الصحي الوقائي ، وللمصابين المتواجدين بالعزل الوقائي.





وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد 5,136 حملة توعية صحية بكافة محافظات الجمهورية لنشر الإرشادات السليمة للتعامل مع الفيروس استفاد منها عدد 2,064,420 مستفيد وتوزيع عدد 30,236 حقيبة مستلزمات حماية.



