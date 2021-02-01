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ساحة رأي

أحمد عسله يكتب: الأهلي البيت الكبير للكرويين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:46 م
صدى البلد
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يثبت النادى  الأهلي كل يوم انه البيت الكبير لكل المصريين مهما كانت توجهاتهم وميولهم وتطلعاتهم بحسن خلق اداراته المتعاقبة التى تفرض على الجميع احترامه والدعاء له بمزيد من التوفيق والانتصارات..

ولقد لمس كل الكرويين ليس فى مصر فقط بل فى العالم الغربى قبل العربى ان الأهلي يعيش ويتنفس رياضة كما يجب ان تكون بدليل ان فريق بحجم بايرن ميونخ قام بتهنئة الاهلى فور فوزه على منافسه اللدود فريق الزمالك فى المباراة التاريخية النهائية  على كاس افريقا بالهدف القاضية للاعب الموهوب قفشة.. 
 
ولعل وقوع الاهلى مع الدحيل القطرى العربى فى اول مواجهاته فى بطولة كاس العالم للأندية يكون حافزا جديدا لتخطيه بصورة مشرفة تثبت للجميع ان الاهلى ملك العرب تماما كما انه ملك افريقيا وليت اللاعبين يدركون اهمية انهم يلعبون للأهلي اكبر فريق عربى وافريقى ويكونون على مستوى الحدث وانهم محل انظار العرب قبل انظار المصريين خاصة وان كل توقعات خبراء البطولة تؤكد تفوق الأهلي تماما على المستوى الفني والتنظيمى والخبراتى وأنه من الطبيعي أن يفوز وبفارق كبير من الأهداف ونتمنى ان يصدق حدس التوقعات سواء من الخبراء او من الجمهور وان يحقق فوزا يقودهم لإعتلاء منصة التتويج بعد ان يتخطى بعد الدحيل كل الفرق بما فيهم بايرن ميونخ.. 
   
وبعيدا عن العواطف والتمنيات فان اغلب  المتابعين لقرعة البطولة يشعرون بصعوبة مهمة الأهلي في البطولة بخاصة أنه يواجه صاحب الأرض في بداية مشواره ثم سيقع أمام قطار بايرن ميونيخ الألماني في الدور قبل النهائي إذا تجاوز العقبة الأولى وان كانوا فى نفس الوقت يتوقعون ان تكون مهمة الاهلى سهلة اذا ماتجاوز عقبة صاحب الارض وفرض كلمته العليا على المباراة الاولى له خاصة وان فريق الدحيل  فريق ليس صاحب الارض فقط ولكن ايضا مدجج بالنجوم المحترفين من كل الجنسيات ولكن في حالة فوزه سيقع أمام النادي الأفضل في العالم الآن الا وهو بايرن ميونيخ الذي يتفوق فنيا وشكليا على الأهلي في عوامل عدة.. 

 الا اننى ومعى كل الغيورين والمحبين للاهلى نتمنى أن يستلهم الأهلي روح منتخب اليد والا يضع إعتبارا لأية  معايير فنية لان الرياضة لاتؤمن الا بالعزيمة والإصرار والعطاء والمثابرة والجهد والعرق وحسن التخطيط والتحدى والكفاح  وهى عوامل تذيب كل المعوقات  ومن ثم تخرج الطاقات لتزيل كل الفوارق الفنية وتساهم بشكل كبير فى النصر والتفوق والانتصار.. 

واننى فى هذا الاطار أنصح لاعبى الأهلي بأن يشاهدوا مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد الاخيرة أكثر من مرة ليستلهموا تلك الروح القتالية والعزيمة الجبارة التى كان عليها لاعبو كرة اليد ليستخرجوها في الوقت المناسب ويحققوا ما يبدو صعبا ومستحيلا ولتحيا مصر .. 

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