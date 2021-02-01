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رياضة

عبدالله جمعة يكشف سر طلب شيكابالا بالبعد عنه أثناء المباريات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:16 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف عبدالله جمعة نجم الزمالك عن علاقته بـ محمد عبد الغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا وفتوح نجوم الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدا أنه لا يعنيه مطلقا من يشارك، فالمهم هو مصلحة الفريق وتحقيق الانتصارات.

وأكد عبدالله جمعة في تصريحات لـ قناة " الزمالك"، أن علاقته بـ عبد الغني رائعة، حيث يقيم معه في غرفة واحدة في جميع معسكرات الفريق بالإضافة لمساندته له طوال الوقت، مشددا على أنه أخبر عبدالغني أن يتحلى بالصبر ولا يتعجل في المشاركة أساسيا مع الفريق. 

وأضاف أن فتوح بمثابة شقيقه الأصغر، حيث كان زميله في إنبي، مشددا أنه لا يواجه أزمة مطلقا في من سيشارك، فالمهم هو أن يحقق الزمالك الفوز. 

أما عن شيكابالا فأكد أنه طلب منه ألا يجلس بجانبه مرة أخرى، حيث يقوم بإضحاكه كثيرا، مشددا أنه في إحدى المباريات كان الزمالك متعادلا وضحك وصورته الكاميرات. 

وأضاف أن شيكابالا طلب منه أن لا يجلس بجانيه حتى لا يتسبب له في أزمات جديدة.

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