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رياضة

المجد لأرواحكم والألم والحزن لنا.. أحمد حسن يحيي ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:47 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

حرص لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن على إحياء ذكرى رحيل شهداء النادي الأهلي بـ"مذبحة بورسعيد الشهيرة".

 

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلا: "في يوم ذكراكم.. المجد لأرواحكم والألم والحزن لنا.. لن ننساكم".

 

وأحيت إدارة النادي الأهلي الذكرى التاسعة لشهداء الأهلي في مجزرة بورسعيد.

 

ووضع وفد من النادي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ضم الوفد كلا من: خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وجوهر نبيل، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، ورؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي، وخالد مرسي، مدير مقر الجزيرة، وعماد حلمي، المدير المالي، وعلاء صلاح مدير الأمن، وحارس محمود مسئول المهمات بالفريق الأول لكرة القدم، وقرأوا الفاتحة للشهداء داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته.

 

ويتواجد محمود الخطيب ، على رأس بعثة فريق الكرة بقطر للمشاركة بمونديال العالم ، فيما تغيب العامري فاروق بسبب إصابته بفيروس كورونا.


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